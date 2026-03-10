«Побоище в "Ауре"». Полиция и СК ищут участников массовой драки в ярославском ТЦ

В Ярославле правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах массовой драки, произошедшей на территории крупнейшего торгового центра города. Инцидент случился на фудкорте «Ауры», и кадры происходящего мгновенно распространились в социальных сетях и средствах массовой информации.

На опубликованных видео видно, как группа молодых людей участвует в конфликте. Помимо видеозаписей, очевидцы размещают в сети фотографии, на которых запечатлены лежащие на полу люди, и утверждают, что в результате столкновения есть раненые.

В сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД, на данный момент полицейские устанавливают личности всех причастных к случившемуся. В ведомстве подчеркнули, что по факту происшествия инициирована проверка.

Тем временем в Следственном комитете по Ярославской области сообщили, что уже взялись за это дело.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство — ред.). Устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего», — рассказали в следственном управлении.

