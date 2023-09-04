Побывавший в украинском плену боец рассказал о систематических избиениях россиян в днепровском СИЗО

Издевательства над российскими военнопленными были поставлены в следственном изоляторе Днепропетровска (Днепр) на поток. Причем делалось это с особой жестокостью, рассказал вернувшийся живым из украинского плена российский военнослужащий.

По словам участника СВО, россиян каждый раз избивали в Днепровском СИЗО, случись ВС РФ поразить или начать атаковать объекты инфраструктуры ВСУ в городе, сообщает РИА Новости.

Помимо применения физической силы, украинские силовики заставляли россиян петь песни и стоять всю ночь до тех пор, пока не отменялась воздушная тревога.

«Когда в Днепре начиналась воздушная тревога, мы стояли руки за голову и пели песни. Хоть ночью, хоть час, хоть два она длилась, мы стояли и пели. А если прилетал снаряд (ракета - прим. ред.), то забегали к нам и избивали, загоняли под кровати», - рассказал российский военнослужащий.

Ранее пленный украинец рассказал об опасности передвижения по киевским улицам в форме.