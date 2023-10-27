«Почему бы и нет»: священник раскрыл, наказывает ли Бог за интернет-пиратство

Музыкант Александр Зилков в подкасте Александра Пушного заявил, что не пользуется нелицензионными программами для звукозаписи, так как считает это воровством, противоречащим христианским традициям.

Священник Николо-Кузнецкого Храма, иерей Филипп Ильяшенко объяснил, что в действительности стоит воспринимать как воровство, и воздастся ли на том свете людям за просмотр пиратских фильмов.

«Главной сегодняшней ценностью, конечно, является информация. Но если раньше само воровство было понятным — это взять чужое — то теперь все не так однозначно. Как быть с виртуальной собственностью? От того, что человек послушает какую-то музыку или посмотрит сериал, они не исчезнут навсегда, и доступ к ним останется у всех, у кого был», — высказал мнение собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению священника, все зависит от подхода. Например, с юридической точки зрения такие моменты строго определены: существует авторское право, которое и определяет случаи воровства и неправомерного использования.

Если же говорить о религии, то рассматривать в первую очередь необходимо отношение человека к таким поступкам.

«Мне кажется, если для получения информации нужно приложить усилия, например, воспользоваться специализированными сайтами или программами, то речь идет о чем-то плохом и неэтичном. Если же достаточно зайти в интернет и найти файл в свободном доступе, то почему бы и нет», — отметил священнослужитель.

Иерей добавил, что истину о происходящем в загробной жизни, в том числе и о наказаниях за грехи, невозможно узнать, не побывав на том свете. Однако он уверен, что использование пиратских программ, фильмов и музыки не является грехом.

Ранее священники предложили запретить празднование Хэллоуина в России.