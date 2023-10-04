«Приводит к неизлечимым болезням»: священники предложили запретить празднование Хэллоуина в России

Одним из самых известных праздников осени среди современной молодежи является Хэллоуин — канун Дня всех святых. Яркие костюмы и грим, зловещие тыквы, просмотр фильмов ужасов, тематические дискотеки — привычные атрибуты торжества в США, но и мы ежегодно перенимаем эти традиции.

По мнению многих представителей православного духовенства, связан этот западный праздник скорее со злыми силами, нежели с теми святыми, которых почитают верующие. Протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры жестко раскритиковал Хэллоуин. По его словам, данный праздник очень опасен для тех, кто его отмечает.

«Хэллоуин не имеет ничего общего с памятью святых и усопших. А то, как люди его отмечают, вообще говорит о том, что его специально внедряют для прославления нечистой силы. Но любое изображение нечистой силы приводит к неизлечимым болезням и душевным проблемам», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Священник напомнил о неоднократных случаях, когда в канун Дня всех святых случались трагедии.

«В начале 2000-х в Италии в момент празднования Хэллоуина произошло землетрясение, была разрушена школа и погибли дети, которые участвовали в этом безумии. В Южной Корее тоже происходили несчастья в этот день. К хорошему он не приводит», — предупредил протоиерей.

Аналогичного мнения придерживается и священник Николо-Кузнецкого Храма, иерей Филипп Ильяшенко. Он отметил, что люди и даже животные, попавшие во власть нечисти, страдают и умирают. Поэтому поклоняться таким силам как минимум странно, опасно.

«Мы живем в стране с тысячелетней духовной историей, у нас своих традиций достаточно. Что бы ни стояло в основании Хэллоуина, его выражением является игра с нечистой силой. Это бесовское, злое действо, которое мы пускаем в свое сердце. Нам нужно строить отношения с Богом, а не с нечистью. Я, как отец 11 детей и как обыватель, вижу нашей задачей защитить младшее поколение от разрушительных вещей», — заявил священнослужитель.

Иерей считает, что празднование Хэллоуина в России стоило бы запретить. По крайней мере в школах.

«Пропаганду и попадание этого, например, в образовательные учреждения стоило бы запретить. Мне кажется вполне логичным, чтобы такого праздника у нас не было», — уверен собеседник.

Ранее священник назвал главный церковный праздник октября.