Почему яйца в магазине снова подорожали: власти дали честный ответ

Представители министерства сельского хозяйства Калининградской области прокомментировали ситуацию с ростом цен на куриные яйца, связав это явление с несколькими факторами. В ведомстве пояснили, что текущее увеличение отпускных цен производителей обусловлено сезонными колебаниями и подорожанием ключевых компонентов производства.

Как отметили в минсельхозе, на себестоимость продукции повлияло повышение цен на кормовое сырье, транспортные услуги, ветеринарные препараты и средства для дезинфекции. Кроме того, производители столкнулись с удорожанием гофрированной тары для упаковки и ростом коммунальных платежей.

В министерстве также подчеркнули, что нынешний уровень отпускных цен сопоставим с показателями аналогичного периода прошлого года. Специалисты ведомства уточнили, что традиционный пик стоимости приходится на зимние месяцы. При этом в летний период наблюдается существенное снижение цен — примерно на 30 процентов. Окончательную стоимость продукта на полках магазинов, согласно комментарию властей, в условиях рынка определяют сами торговые сети.

По данным наблюдений, в конце января десяток яиц первой категории в Калининграде можно было приобрести от 99 рублей 99 копеек. К концу февраля минимальная цена выросла до 109 рублей 99 копеек.

Добавим, что ранее глава региона Алексей Беспрозванных обозначил перспективы развития отрасли. На заседании в Совете Федерации губернатор сообщил о планах достичь полного самообеспечения области яйцом к 2030 году. Уточняется, что в текущем году этот показатель составит 91,2 процента, а в следующем ожидается его увеличение до 93 процентов.