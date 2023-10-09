Почему капкейки - это лучший выбор для сладкого стола

Практически на каждом празднике организуется отдельный стол или зона, где на выбор представлены разнообразные десерты – макаронс, эклеры, зефир, кейкпопсы. Помимо торта, многие заказывают капкейки – порционные мини-торты в индивидуальной упаковке. Это удобно, так как их не нужно резать и раскладывать по тарелкам.

Капкейки, как и сам торт, можно оформить в любом стиле. Декор может соответствовать тематике торжества. Часто для декорирования используется кремовая шапочка и свежие ягоды, фрукты. Для детских праздников подойдет съедобная печать с мультипликационными персонажами, героями популярных компьютерных игр или сказок, персонажами комиксов. Такие угощения смотрятся стильно.



Покупая здесь капкейки на заказ, вы можете рассчитать нужное количество угощений, учитывая число гостей. Больше не придется переживать по поводу того, хватит ли на всех торта.

Этот десерт идеально подходит для подарка. Если вы хотите сделать приятное человеку, поднять настроение, то можно заказать коробочку с вкусными красивыми капкейками, оформленными в едином стиле. Мини-кексы упаковываются в специальные коробки с ячейками. Дополнительно можно использовать атласную ленту, банты, поздравительные открытки, чтобы придать более эстетичный вил подарочной коробке.

По материалам сайта пироженка.рф.