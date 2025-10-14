Почему китайский интернет замолкает? Бывший главный редактор раскрыл тревожный тренд в соцсетях

Через свой аккаунт в Weibo он отметил, что многие стали гораздо сдержаннее в публичных высказываниях, а некоторые и вовсе прекратили делиться личным мнением.

Global Times, будучи англоязычным изданием, ориентированным на международную аудиторию, выступает в данном случае рупором для наблюдений за внутренними процессами в китайском цифровом пространстве.

Ху Сицзинь описывает новую реальность: если раньше страницы знаменитостей и обычных пользователей были полны бытовых мелочей, то теперь они напоминают официальные новостные каналы. Особенная осмотрительность, по его словам, характерна для госслужащих, многие из которых ничего не публикуют даже в разделе «для друзей», ограничиваясь репостами официальных сообщений.

В качестве ключевых причин такой трансформации эксперт выделил две тенденции: снижение уровня общественной толерантности к любым неточным или спорным высказываниям, повышенное внимание работодателей к онлайн-активности сотрудников, что служит своего рода «негласным предупреждением», атмосфера в интернете, по мнению Ху Сицзиня, стала жёстче. Любая случайная ошибка или неоднозначная фраза может мгновенно стать центром всеобщего внимания, вызвать волну критики и быть раздутой до невероятных масштабов.

Бывший главред предупреждает, что массовое нежелание выражать свою точку зрения — это тревожный сигнал. Здоровое общество должно быть разнообразным, а социальные сети, считает он, обязаны сохранять свою первоначальную функцию — оставаться площадкой для свободного обмена мнениями, а не превращаться в пространство для исключительно официальных коммуникаций.

