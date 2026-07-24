Почему курильщики все забывают: нарколог объяснил, что происходит с мозгом при каждой затяжке

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин объяснил, почему курильщики часто жалуются на ухудшение памяти. По его словам, основная причина — спазм сосудов при вдыхании дыма, из-за которого клетки мозга лишаются кислорода. Токсины в сочетании с никотином дополнительно снижают концентрацию внимания, и познавательные функции страдают. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Специалист перечислил тревожные сигналы, требующие внимания: неспособность сосредоточиться на работе и важных делах, рассеянность, постоянная забывчивость, когда человеку приходится напоминать о его же задачах. Если к этому добавляются бессонница, тревога и апатия с полным отсутствием желания чем-либо заниматься, необходимо обратиться к врачу.

Для восстановления памяти, подчеркнул Холдин, требуется полный отказ от курения. Поддержать здоровье мозга помогут продукты, богатые антиоксидантами и омега-3 — зелень, фрукты, рыба и орехи. Ежедневные физические нагрузки улучшат приток кислорода к мозгу, а изучение языков, чтение и решение головоломок простимулируют рост нейронов. Обязательным условием врач назвал и режим дня со сном не менее семи-восьми часов.