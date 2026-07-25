Годовщина оказалась под угрозой: россиянка перепутала воду с самогоном и загорелась на глазах у возлюбленного

В Рязани 23-летняя девушка чуть не погибла во время празднования годовщины отношений. Девушка в беседе с «Базой», что они с возлюбленным решили приготовить шашлыки на даче ее отца, чтобы отметить два года отношений, сообщил MK.RU.

В разгар пикника заметив, что мясо начинает подгорать, девушка схватила стоявшую рядом бутылку, чтобы залить пламя водой, и плеснула жидкость в мангал. Однако в руках у нее оказался самогон, который использовали в качестве розжига. В тот же миг произошла мощная вспышка, одежда на девушке загорелась практически мгновенно.

Близкие бросились снимать с нее пылающие вещи, а сама девушка пыталась сбивать огонь правой рукой, из-за чего кисть пострадала наиболее сильно. В итоге с ожогами второй и третьей степени на правых ноге и руке пострадавшую экстренно госпитализировали. В больнице девушка провела несколько дней в муках — она не могла спать из-за непрекращающегося жжения.

По словам медиков, глубоких рубцов на коже удастся избежать, однако пигментация на местах ожогов сохранится на два-три года. Сейчас девушка пошла на поправку и потихоньку возвращается к привычной жизни.

Ранее сообщалось, что москвичка поставила себе пломбу из геля для ногтей и чуть не лишилась зуба.