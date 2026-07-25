Катя Гордон назвала Иду Галич лицемеркой из-за ее слов о токсичности

В шоу-бизнесе разгорелся новый скандал. На съемках программы «Большой куш» звездный юрист Катя Гордон назвала «страшненькими» тех, кто рад подставить красивых. Это высказывание задело блогера Иду Галич, которая записала видеообращение, призвав Гордон и Светлану Сильваши перестать судить людей по внешности, передает Teleprogramma.org. Ида заявила, что даже если кто-то считает себя красивым, это не дает права унижать других.

Гордон ответила не сразу. Спустя время она выложила пост, в котором объяснила, что с 12 июля находилась в экспедиции на Северном полюсе, где не было интернета.

«Я путешествовала, а не сидела в телефоне», — отметила она, подчеркнув, что Ида знала об этом, но все равно позволила себе нелестные высказывания.

Гордон перешла в наступление. Она обвинила Галич в лицемерии и попытках возвыситься за счет других и отметила, что Ида сама называла их со Светланой «жабами».

Фото: [ Ида Галич/соцсети ]

«Честно говоря, иногда действительно чувствую себя жабой. Если у тебя какой-то комплекс по поводу своей внешности, — я делаю этот вывод, так как ты все время говоришь про мою каноническую внешность…», — сказала Гордон.

Она также напомнила о скандальной свадьбе Иды, устроенной на территории заповедника в Северной Осетии, а также о том, как Галич якобы усугубила положение Насти Ивлеевой в трудный момент.

«Токсичность — это, когда твоя лучшая в прошлом подруга Ивлеева в настоящей беде, буквально за пять минут до тюрьмы, а топишь ее еще больше, говоря, что она «попутала». Возникает вопрос: а не попутала ли ты, хвастаясь самолетом, наполненным друзьями, и постоянными фразами про богатство — свое и мужа? Не попутала ли ты, Ида?», — заявила Гордон.

В завершение своего эмоционального поста Катя сказала, что жесткий, но честный человек всегда победит лживого и лицемерного. За свою прямоту она не стала извиняться.

Ранее Ида Галич объяснила хейт в свой адрес из-за свадьбы в Северной Осетии.