Кашель и приступы удушья: какие цветы нельзя дарить аллергикам

Красивый летний букет может обернуться насморком, мучительным кашлем и даже приступом удушья. Причем опасность способны представлять не только полевые травы, но и привычные лилии, ромашки или хризантемы из цветочного магазина. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач аллерголог-иммунолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Зиновьева.

По словам специалиста, аллергическую реакцию вызывают не сами бутоны, а содержащаяся в них пыльца. Наиболее опасны растения, у которых она мелкая и легкая: такие частицы быстро поднимаются в воздух, попадают в дыхательные пути и оседают на слизистых оболочках.

Летом самочувствие аллергиков чаще всего ухудшают злаковые травы, полынь, амброзия и полевые растения. Однако считать садовые композиции полностью безопасными нельзя. Источником аллергенов могут стать лилии, ромашки, хризантемы и декоративные подсолнухи, особенно если цветы сильно пахнут или обильно пылят.

«Даже после срезки растения продолжают выделять пыльцу и летучие ароматические вещества. В закрытом помещении их концентрация постепенно увеличивается, что может спровоцировать насморк, чихание, зуд в глазах или кашель», — объяснила Зиновьева.

Дополнительная угроза иногда скрывается не в самом букете, а в вазе. Если долго не менять воду, в ней могут начать размножаться плесневые грибки. Их споры также относятся к распространенным аллергенам и способны усилить неприятные симптомы.

Людям с поллинозом врач не советует дарить композиции из лилий, ромашек, хризантем, декоративных подсолнухов и полевых трав. Под вопросом также букеты с обилием зелени, колосьями и сухоцветами, на которых легко скапливаются пыль и частицы растений.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Полностью гипоаллергенных цветов не существует. Однако более безопасными считаются виды с крупной или липкой пыльцой, которая практически не разлетается по помещению. Обычно чувствительные люди лучше переносят розы, орхидеи, тюльпаны и гвоздики без выраженного запаха.

Если после появления букета человек начал чихать, у него потекли слезы или возник зуд в глазах, композицию следует сразу убрать из комнаты. Затем необходимо проветрить помещение, умыться и промыть нос солевым раствором. При легких симптомах можно принять антигистаминный препарат, ранее назначенный врачом.

«Если появляются одышка, свистящее дыхание, выраженный отек лица, губ или языка, ощущение нехватки воздуха, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Такие признаки могут свидетельствовать о тяжелой аллергической реакции», — предупредила специалист.

При повторяющихся приступах Зиновьева посоветовала обратиться к аллергологу, пройти обследование и подобрать профилактическое лечение. А перед покупкой цветов для человека с аллергией лучше заранее выяснить его предпочтения — иногда безопаснее заменить букет другим подарком.

Терапевт Надежда Чернышова предупредила, что кондиционеры в офисах могут вызывать аллергию и простуду не из-за холода, а из-за грязи внутри систем — фильтры становятся идеальным инкубатором для бактерий и спор грибков, которые циркулируют по помещению и заражают коллег.