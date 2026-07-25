«Голос эпохи» застыл в бронзе: в России открыли еще один памятник Владимиру Высоцкому

В субботу, 25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого, в Омске торжественно открыли памятник легендарному поэту, актеру и автору-исполнителю, сообщает «Газета.Ru». Монумент установили в Воскресенском сквере — пространстве, окруженном ведущими учреждениями культуры, которое стало достойным местом памяти выдающегося артиста.

Бронзовую композицию создал омский скульптор Виктор Костенко. Памятник изображает Высоцкого с семиструнной гитарой, сидящим на скале — образ, навеянный исполнением песни «Высота». Художественный образ дополняют театральные маски, череп Гамлета и занавес, символизирующие многогранное творческое наследие артиста.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко, главы регионов, деятели культуры, представители общественности и жители города.

В России наиболее известные памятники Высоцкому находятся в Москве, Волгодонске, Екатеринбурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Самаре, Барнауле, Волгограде и в Калининграде. За рубежом монументы появились в Черногории, Болгарии, Польше, а также в Германии и США.

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