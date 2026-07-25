Не смог объяснить мотивы: задержали сантехника, подпалившего пять машин во дворе Краснодара

Краснодарские полицейские задержали местного жителя по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества. ЧП произошло в пятницу, 24 июля, в одном из дворов на улице Красных Партизан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, сообщил MK.RU.

По информации ведомства, ранним утром жильцы окрестных домов были разбужены тревожным шумом — во дворе полыхали пять легковых автомобилей и стоявший рядом электросамокат. Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов, осмотрев место происшествия, пришли к выводу, что пожар не случаен. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность предполагаемого злоумышленника была установлена — им оказался слесарь, проживающий в том же районе.

Задержанный был сильно пьян — как уточняется в сообщении ведомства, он находился в состоянии алкогольного опьянения и внятно пояснить свой поступок не смог. При нем обнаружили зажигалку, которой он, предположительно, подпалил пластиковые элементы машин и самоката. В отделе полиции мужчина признался в содеянном.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия россиянина квалифицируются по статье об умышленном повреждении имущества. В зависимости от решения суда слесарю грозит до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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