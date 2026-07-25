Дождь, гроза и ветер до 14 м/с: МЧС предупредило жителей Подмосковья о непогоде в ближайшее время
REGIONS: МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье 25 июля
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Главное управление МЧС России по Московской области выпустило экстренное предупреждение для жителей региона, сообщил REGIONS. Сообщение появилось в субботу, 25 июля.
По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие 60 минут в отдельных районах ожидается непогода: кратковременные ливневые дожди, сопровождаемые грозовыми разрядами, а также порывы ветра, скорость которых может достигать 14 метров в секунду. В ведомстве уточнили, что такая метеорологическая обстановка сохранится до окончания дня.
В связи с этим гражданам настоятельно рекомендуют проявлять повышенную осторожность. Следует избегать парковки транспорта вблизи крупных деревьев и шатких рекламных конструкций, а также не находиться под линиями электропередачи. В случае возникновения любых чрезвычайных ситуаций или угрозы жизни, жителей и гостей региона просят незамедлительно звонить в службу спасения по телефону 112. Операторы готовы принять вызов и перенаправить его в профильные ведомства.
Ранее синоптик рассказала, когда в Подмосковье в нынешнем сезоне прекратятся летние ливни.