Дождь, гроза и ветер до 14 м/с: МЧС предупредило жителей Подмосковья о непогоде в ближайшее время

По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие 60 минут в отдельных районах ожидается непогода: кратковременные ливневые дожди, сопровождаемые грозовыми разрядами, а также порывы ветра, скорость которых может достигать 14 метров в секунду. В ведомстве уточнили, что такая метеорологическая обстановка сохранится до окончания дня.

В связи с этим гражданам настоятельно рекомендуют проявлять повышенную осторожность. Следует избегать парковки транспорта вблизи крупных деревьев и шатких рекламных конструкций, а также не находиться под линиями электропередачи. В случае возникновения любых чрезвычайных ситуаций или угрозы жизни, жителей и гостей региона просят незамедлительно звонить в службу спасения по телефону 112. Операторы готовы принять вызов и перенаправить его в профильные ведомства.

Ранее синоптик рассказала, когда в Подмосковье в нынешнем сезоне прекратятся летние ливни.