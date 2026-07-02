Почему летом хочется спать даже после полноценного отдыха, и когда это становится опасным

Летняя сонливость нередко связана с жарой, резкой сменой погоды и обезвоживанием. Терапевт объяснил, в каких случаях усталость считается нормальной, а когда требует обращения к врачу. Об этом корреспонденту REGIONS рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

Летом многие сталкиваются с постоянной сонливостью, снижением работоспособности и ощущением усталости даже после полноценного отдыха. По словам терапевта Евгения Тарасова, подобное состояние нередко связано с погодными изменениями и особенностями работы организма в жаркий период. Однако в некоторых случаях выраженная слабость может указывать и на проблемы со здоровьем.

Резкая смена погоды усиливает нагрузку на организм

Специалист отметил, что перепады температуры, атмосферного давления и влажности заставляют организм постоянно адаптироваться к новым условиям. На такую перестройку расходуются дополнительные ресурсы, из-за чего могут появляться слабость, сонливость и снижение концентрации внимания.

Особенно тяжело подобные изменения переносят люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пониженным артериальным давлением, синдромом хронической усталости, а также те, кто недавно перенес вирусные инфекции.

Кроме того, после прохладной погоды резкое наступление жары становится дополнительным стрессом для организма. В таких условиях сосуды расширяются, кровь активнее поступает к коже для охлаждения тела, что может привести к небольшому снижению артериального давления. Именно поэтому многие начинают ощущать головокружение, слабость и желание больше отдыхать.

Обезвоживание и плохой сон усугубляют сонливость

Еще одной причиной ухудшения самочувствия врач назвал недостаток жидкости. Даже незначительное обезвоживание способно снизить выносливость и ухудшить внимание. При этом летом многие заменяют обычную воду сладкими напитками, квасом или холодным кофе, что не помогает поддерживать необходимый водный баланс.

Дополнительным фактором становится духота в помещении. Из-за высокой температуры воздуха человек чаще просыпается ночью, хуже восстанавливается во время сна и уже утром чувствует усталость.

Когда усталость требует обследования

Терапевт подчеркнул, что сильная сонливость не всегда связана только с погодой. Если слабость сопровождается одышкой, повышенной температурой или долго не проходит, необходимо обратиться к врачу. По его словам, подобные симптомы могут свидетельствовать об анемии, заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете и других состояниях, требующих диагностики и лечения.

Для снижения риска летней сонливости специалист рекомендовал соблюдать питьевой режим, регулярно проветривать помещения, избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы, полноценно высыпаться и не допускать чрезмерных физических нагрузок.