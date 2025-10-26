Почему летом и осенью цены на топливо изменились

Рост цен на топливо на бирже в августе 2025 года произошел из-за плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, сезонного спроса и ажиотажного поведения участников торгов. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью ТАСС .

По его словам, в период летних и осенних месяцев плановые остановки НПЗ сократили объемы производства, а высокий сезонный спрос усилил давление на рынок. Дополнительно на биржевые цены повлияли сообщения о временных остановках отдельных заводов, что вызвало ажиотаж у покупателей.

Цивилев отметил, что стоимость бензина и дизельного топлива летом и осенью несколько раз обновляла исторический максимум. Чтобы стабилизировать рынок, президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера учитываться не будет.

По информации Минэнерго, это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поддержать стабильные цены на внутреннем рынке.

