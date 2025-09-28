Россия произвела на британского журналиста Джеймса Делингполя впечатление страны, где безопасность граждан стоит на более высоком уровне, чем в Великобритании.

Своими яркими впечатлениями от поездки по РФ он поделился в колонке для издания Spectator.

Помимо ощущения защищенности, которое Делингполь испытал в российских городах, автор был приятно удивлен высоким качеством инфраструктуры и общим уровнем благосостояния местных жителей.

«Россия прекрасна... Улицы чистые и безопасные, нет опасности столкнуться с поножовщиной или кражей мобильных телефонов, как в Лондоне», — рассказал Делингпол.

Особых похвал удостоился столичный метрополитен, который британец назвал лидером в мировом масштабе. По его словам, московское метро не имеет себе равных.

Корреспондент также обратил внимание на характер россиян, описав их как сдержанных, вдумчивых и предельно вежливых людей с высокой культурой. Насыщенная ночная жизнь и заполненные заведения в таких оживленных точках, как Арбат и Большая Никитская, стали для него свидетельством того, что экономическое положение страны далеко не так плачевно, как его часто рисуют на Западе.

