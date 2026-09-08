Почему нельзя есть под видео: диетолог объяснил, как привычка «на фоне» приводит к ожирению

Врач-диетолог Антон Поляков в беседе с « Абзацем » предупредил, что привычка смотреть видео во время еды вредит организму. По его словам, это может приводить к нарушению пищеварения и в конечном счете вызывать ожирение.

Специалист пояснил: когда сознание отвлечено, человек не контролирует количество и качество пищи, почти не пережевывает ее и глотает на автомате. В таком состоянии он останавливается, только когда уже заметно переел и чувствует дискомфорт в желудке. Если привычка закрепляется, это ведет к избыточному весу.

Поляков подчеркнул, что прием пищи не стоит сопровождать другими действиями. Все внимание должно быть сосредоточено на еде, без посторонних раздражителей.

Предупреждение имеет научное обоснование. В исследовании Федерального университета Лавраса и Университетского медицинского центра Утрехта было доказано: использование смартфона во время еды увеличивает потребление калорий в среднем на 15%. Кроме того, человек неосознанно выбирает более жирную пищу. Ученые объясняют это тем, что гаджет отнимает когнитивные ресурсы, мозг пропускает сигналы о насыщении, а человек продолжает жевать автоматически. Результаты опубликованы в журнале Physiology & Behavior.