Почему нельзя ругать стариков за похоронные деньги: советы психолога

Привычка заранее откладывать средства на погребение часто вызывает недоумение у молодежи, однако специалисты видят в этом глубокий психологический смысл. Клинический психолог объяснила, почему желание пенсионеров «подготовиться к худшему» является признаком здоровой психики, заявила в беседе с НСН.

Ответственность за финал жизни

Психолог Яна Булаева подчеркивает, что смерть является естественным этапом, и осознанный подход к ней свидетельствует об адекватном восприятии реальности. По ее мнению, люди, которые заблаговременно формируют финансовый резерв для своих похорон, демонстрируют высокую степень личной ответственности. Это избавляет близких от лишних хлопот в трудную минуту и дает самому человеку ощущение контроля над собственной судьбой до самого конца.

Спокойное отношение к старению

Эксперт отмечает, что для многих пожилых людей покупка вещей для захоронения или накопление «смертного» капитала — это способ примириться со своим возрастом. Такие действия помогают избежать тревоги перед неизвестностью. Вместо того чтобы игнорировать тему ухода из жизни, пенсионеры интегрируют ее в свою повседневность, что, как ни парадоксально, помогает им чувствовать себя спокойнее и увереннее в завтрашнем дне.

Финансовая реальность и системные проблемы

Однако экспертный взгляд со стороны похоронной индустрии вносит свои коррективы. Антон Авдеев, член комиссии по профессиональным квалификациям по похоронному делу, отмечает, что, несмотря на психологическую готовность, реальное финансовое планирование в этой сфере остается на низком уровне. По его данным, большинство граждан все же не имеют четкого финансового плана на случай смерти, что часто приводит к непредвиденным расходам для их семей. Это указывает на разрыв между желанием пожилых людей все предусмотреть и реальными экономическими возможностями.