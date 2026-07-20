Почему после пилинга нельзя на солнце: косметолог назвала реальные сроки для каждой процедуры

По её словам, любое вмешательство — это контролируемое повреждение кожи, и во время восстановления она особенно уязвима к ультрафиолету. Даже после лёгкого поверхностного пилинга на AHA-кислотах нужно избегать активного солнца за неделю до и две недели после. Срединные пилинги требуют защиты за две недели до и полтора месяца после, а лазерные шлифовки — строгой фотозащиты на два-три месяца. После инъекций ботокса и филлеров достаточно 7–14 дней без активного солнца. Пренебрежение этими сроками грозит поствоспалительной гиперпигментацией, стойкой эритемой, рубцовыми изменениями и дисхромией, а у пациентов со склонностью к мелазме солнце почти гарантированно провоцирует рецидив пигментации. Цыганкова посоветовала планировать срединные и глубокие процедуры на период с октября по март, летом ограничиваться поверхностными пилингами и биоревитализацией, а после любой процедуры строго избегать прямого солнца и использовать минеральный SPF 50, обновляя его каждые полтора-два часа.