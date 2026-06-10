Почему россиянки отказываются встречаться с мужчинами без авто: честный опрос сбросил маски

Опрос показал, как наличие автомобиля влияет на выбор партнера у россиянок и какие качества водителей считают наиболее важными мужчины и женщины. Об этом пишет Motor.

Автомобиль как фактор выбора партнера

Согласно совместному исследованию сервисов Mamba и Сберавто, значительная часть россиянок учитывает наличие машины при построении отношений. При этом примерно треть опрошенных заявили, что не рассматривают партнера без автомобиля.

Разное отношение к машине у мужчин и женщин

Около 21% женщин готовы встречаться с мужчиной без авто, почти половина допускает, что машина может появиться позже, а остальные исключают такой вариант полностью.

Для большинства участниц исследования автомобиль ассоциируется со свободой, возможностью быстро передвигаться и готовностью партнера помогать в быту. Также часть респонденток связывает наличие машины с уверенностью и статусом.

Взгляд мужчин на автомобили партнерш

Мужчины в целом относятся к этому фактору спокойнее: для большинства наличие автомобиля у женщины не имеет значения. Чаще всего они воспринимают это как удобство и самостоятельность, реже — как показатель статуса.

При этом предпочтения к маркам у обеих сторон различаются: женщины чаще обращают внимание на премиальные и японские автомобили, а мужчины чаще ориентируются на практичность и спокойный стиль вождения.

Качества водителя важнее марки авто

Обе стороны сходятся в том, что ключевым фактором остается поведение за рулем. Спокойствие, аккуратность и уважение к другим участникам движения называют главными положительными качествами, тогда как агрессивное вождение и нарушение правил воспринимаются как основные раздражающие факторы.