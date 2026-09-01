Учитель начальных классов Марина Енжевская рассказала kp.ru , что некоторые привычные школьные принадлежности мешают детям сосредоточиться на уроках. По ее словам, в начальной школе ручки «пиши — стирай» скорее вредят, чем помогают.

Педагог объяснила, что письмо — это сложный навык, а ошибка — его важнейшая часть. Если ребенок стирает промах бесследно, он лишается возможности проанализировать его, понять причину и увидеть зону роста.

Кроме того, по словам Енжевской, мешают линейки и тетради с готовыми подсказками: они тормозят развитие памяти и навыка анализа ошибок. Смарт-часы с играми и мессенджерами отвлекают от занятий. Электрические точилки и необычные ластики превращают рабочие предметы в игрушки, а ароматизированная канцелярия мешает концентрации из-за сильных запахов.