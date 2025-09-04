Почему сердце диабетика работает на износ? Ученые назвали причину

Ученые из Университета Сиднея совершила прорыв в понимании того, как диабет второго типа разрушительно воздействует на сердце.

Исследователям впервые удалось продемонстрировать, что это метаболическое расстройство напрямую модифицирует строение и функциональность миокарда на молекулярном уровне. Данное открытие проливает свет на причины значительно более высокой распространенности сердечной недостаточности среди диабетиков.

В ходе работы был проведен сравнительный анализ тканей миокарда, полученных от пациентов с диабетом, перенесших пересадку сердца, и от здоровых доноров. Результаты выявили комплекс патологических изменений: сбой в механизмах энергопродукции, структурные деформации сократительных белков и аномальное накопление фиброзной (рубцовой) ткани. Совокупность этих факторов критически ухудшает насосную функцию сердца, предопределяя быстрое развитие его недостаточности.

Ключевым аспектом повреждения является диабетическая дисфункция митохондрий, играющих роль клеточных «электростанций». Параллельно снижается чувствительность транспортных белков, доставляющих глюкозу в кардиомиоциты. Это лишает главную мышцу организма метаболической гибкости и способности адаптироваться к нагрузкам, что усугубляет энергетический голод и клеточный стресс.

Данное исследование устанавливает прямую молекулярную связь между диабетом и сердечными заболеваниями, независимо от ишемической болезни. По мнению авторов, эти фундаментальные знания лягут в основу создания инновационных стратегий для ранней диагностики и таргетной терапии, направленных на защиту сердца у миллионов пациентов с диабетом.

