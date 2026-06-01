Почему социальных выплат на жилье не хватает: проблема расчета стоимости квадратного метра

В апреле–мае 2026 года в профессиональном сообществе и СМИ активно обсуждалась проблема расчета нормативной стоимости квадратного метра жилья для социальных выплат. Поводом стали новые дискуссии вокруг эффективности действующей методики и ее соответствия реальной ситуации на рынке недвижимости.

Сегодня нормативная стоимость жилья, на основании которой рассчитываются различные меры государственной поддержки, во многих случаях заметно отличается от рыночной. В результате социальные выплаты нередко оказываются недостаточными для покупки жилья, особенно в крупных городах и быстрорастущих агломерациях.

О том, почему возникают подобные «перекосы», как это влияет на граждан и какие изменения могут повысить эффективность системы, рассказывает Кирилл Кулаков, профессор НИУ МГСУ, почетный строитель РФ.

В чем заключается проблема

Расчет стоимости квадратного метра для социальных выплат используется при реализации различных государственных программ — в частности, для обеспечения жильем детей-сирот, многодетных семей, переселенцев из аварийного фонда и других категорий граждан.

Однако действующая система расчета далеко не всегда отражает реальную ситуацию на рынке жилья.

По словам Кирилла Кулакова, проблема связана прежде всего с высокой неоднородностью российского рынка недвижимости: «По данным экспертно-аналитического управления Госдумы, в 2025 году в 43 регионах себестоимость строительства квадратного метра была ниже расчетного показателя более чем на 70%, а в 15 регионах — более чем в два раза».

При этом в отдельных территориях ситуация складывается противоположным образом: социальных выплат оказывается недостаточно для покупки жилья по рыночным ценам.

Серьезную роль играют и внутрирегиональные различия. Стоимость жилья в административном центре субъекта может значительно отличаться от цен в небольших городах и муниципалитетах.

«По открытым данным, разрыв между рыночной стоимостью метра в столице региона и других городах может достигать 50%. При этом официальная стоимость рассчитывается в целом по региону, что не учитывает внутрирегиональные различия», — отмечает эксперт.

Дополнительные сложности связаны и с самой методикой расчета. До 2021 года при определении нормативной стоимости учитывались данные Росстата о ценах на первичном и вторичном рынках жилья, стоимость строительства, мониторинг рыночных цен и индексы-дефляторы Минэкономразвития.

Однако такая система нередко приводила к искажению данных из-за высокой неоднородности рынка недвижимости.

С 2021 года методика была упрощена: норматив начал рассчитываться как среднее арифметическое между стоимостью квадратного метра на первичном и вторичном рынках по данным Росстата за предыдущий квартал. Тем не менее даже этот подход не всегда позволяет корректно учитывать ситуацию в конкретных муниципалитетах.

Последствия для граждан и отрасли

Главная проблема заключается в том, что размер социальных выплат во многих случаях не соответствует реальной стоимости жилья.

Это особенно заметно в крупных городах, где рост цен на недвижимость значительно опережает официальные нормативы. В результате получатели субсидий вынуждены либо искать жилье в менее привлекательных районах, либо доплачивать существенные суммы из собственных средств.

Снижается и общая доступность жилья для социально незащищенных категорий граждан.

Дополнительной проблемой остается недостаточная индексация отдельных мер поддержки. Некоторые выплаты не пересматривались в течение нескольких лет, несмотря на существенный рост стоимости жилья.

«Например, выплата для многодетных семей на погашение ипотечного кредита в размере до 450 тысяч рублей не индексировалась с 2019 года, хотя за этот период материнский капитал значительно вырос», — подчеркивает Кирилл Кулаков.

При этом влияние подобных программ на рынок жилищного строительства остается ограниченным.

«В 2025 году был выдан 1 831 государственный жилищный сертификат, в то время как коммерческих ипотечных кредитов — 305 тысяч», — отмечает эксперт.

Таким образом, существующая система социальных выплат пока не оказывает значимого влияния ни на объемы строительства, ни на общую динамику рынка недвижимости.

Какие изменения обсуждаются

В профессиональном сообществе сегодня активно обсуждается необходимость дальнейшего совершенствования методики расчета стоимости жилья для социальных программ.

Одним из ключевых направлений может стать более детальная дифференциация нормативов с учетом особенностей конкретных муниципалитетов и локальных рынков недвижимости.

«Очевидно, что требуется дальнейшая дифференциация нормативов по муниципальным образованиям или другим критериям, учитывающим локальные особенности рынка жилья», — считает профессор НИУ МСГУ.

Еще одной возможной мерой может стать более тесная привязка расчетной стоимости к реальной себестоимости строительства в регионах. Это позволило бы избежать ситуаций, когда норматив либо существенно превышает реальные затраты, либо, наоборот, оказывается слишком низким для приобретения жилья.

Дополнительные возможности открывает цифровизация отрасли. Использование больших данных, цифровых платформ и аналитических инструментов может сделать систему оценки более гибкой и оперативной.

Современные технологии позволяют практически в режиме реального времени анализировать изменения цен на первичном и вторичном рынках, учитывать локальную специфику территорий и точнее прогнозировать динамику стоимости жилья.

Почему проблема становится социально значимой

Корректный расчет стоимости квадратного метра сегодня становится не только экономическим, но и социальным вопросом. От точности методики напрямую зависит эффективность государственных программ поддержки и реальная возможность граждан улучшить жилищные условия.

Рынок недвижимости остается крайне неоднородным, поэтому использование усредненных показателей все чаще приводит к искажению реальной картины.

В ближайшие годы система социальных выплат, вероятно, продолжит меняться в сторону более гибкого и адресного подхода. Однако эффективность таких изменений будет зависеть не только от корректировки методик расчета, но и от объема финансирования, доступности данных и качества аналитики рынка жилья.