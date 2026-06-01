В Московской области вынесли приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере

Суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Подсудимые — Алексей Арзютов и Денис Сильков — признаны виновными по нескольким статьям УК РФ на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Позицию обвинения поддерживала Прокуратура Московской области.

Фигуранты дела совершили серию тяжких преступлений: незаконно производили наркотические средства организованной группой в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), хранили огнестрельное оружие и боеприпасы (ч. 1 ст. 222 УК РФ), приобретали, перевозили и хранили наркотики без цели сбыта в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

С августа по декабрь 2023 года подсудимые действовали в составе организованной преступной группы. Они оборудовали подпольную лабораторию на территории частного домовладения в городском округе Домодедово, где наладили производство мефедрона — опасного синтетического психостимулятора.

Преступную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники правоохранительных органов. В ходе спецоперации лаборатория была полностью ликвидирована. Результаты обыска оказались масштабными: из незаконного оборота изъято свыше 58 кг наркотического вещества и 54 кг прекурсоров, конфисковано огнестрельное оружие и боеприпасы.

Суд назначил подсудимым строгое наказание. Алексей Арзютов и Денис Сильков приговорены к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.