В национальном парке «Лосиный остров» зацвела купальница — цветок, который на протяжении веков связывали с волшебством и эликсиром молодости. Специалисты заповедника рассказали REGIONS о легендах, окружающих это растение, и о его значении для современной экосистемы.

По древнему скандинавскому преданию, в июньские полнолуния лесные эльфы использовали желтые чаши купальниц как миниатюрные котлы для приготовления напитка долголетия. В «Лосином острове» поведали, как именно это происходило.

«Они используют их как котлы: поднимают их на длинных стеблях и по лесным лестницам приносят ингредиенты для эликсира долголетия — напитка жизни. На рассвете они уносят волшебное зелье, а золотистые сосуды превращаются в цветы», — рассказали в нацпарке.

С этой легендой связано и другое поверье: если в чаше купальницы найти уснувшего от усталости эльфа, это сулит большую удачу.

Не менее богата и славянская традиция. Купальница ассоциировалась с праздником Ивана Купалы. Накануне, в день Аграфены Купальницы, девушки собирали эти цветы для обрядовых венков и гаданий. Считалось, что растение способно защищать от злых духов и нечисти, приносить удачу, а в купальскую ночь — указывать путь к кладам или даже открывать дверь в царство умерших. Предки верили, что купальницы выросли из горячих углей, по которым ступал Бог летнего солнца Купало, и потому цветок считается его священным символом.

Сегодня же, как подчеркивают в «Лосином острове», купальница — это не волшебный ингредиент, а важная часть флоры заповедника. Она украшает влажные луга и лесные опушки, привлекает опылителей и служит индикатором здоровья экосистемы. Увидеть цветущее растение можно на экологических тропах нацпарка, однако любоваться им разрешено только со стороны: за уничтожение растений на особо охраняемой территории грозит штраф.