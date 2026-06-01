Сквер «Журавли» в Ивантеевке: сроки сдачи и планы обустройства

В Ивантеевке идет реконструкция центрального мемориала — сквера «Журавли». Об этом сообщила уполномоченный главы Городского округа Пушкинский Нина Ушакова в своем телеграм-канале.

На площадке побывали представители власти, общественности и подрядной организации, в том числе председатель Совета депутатов округа Артем Садула, его заместитель Николай Михайлин, активисты МГЕР и Общественной палаты Пушкинского, члены Совета ветеранов и активные жители муниципалитета. Участники осмотрели территорию и обсудили ключевые вопросы реконструкции, а подрядчики рассказали о выполненных работах и сроках реализации проекта.

Реконструкция пройдет в два этапа. Первый этап — обновление самого мемориального места — планируют завершить к середине лета 2026 года. Прогулочную тропу, ведущую к мемориалу, откроют осенью того же года.

Площадь преображаемой территории около шести тысяч квадратных метров. В рамках проекта обновят дорожное покрытие, проведут озеленение, установят элементы малой архитектуры, обустроят фонтан и освежат мемориальную зону. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется из бюджетов Московской области и Городского округа Пушкинский.

«Уверена, что после реконструкции сквер «Журавли» станет не просто благоустроенной территорией. Он останется сердцем Ивантеевки — местом, куда будут приходить семьи с детьми, школьники, ветераны, чтобы почувствовать связь поколений», — поделилась Нина Бениковна.

Мемориал, созданный скульптором Григорием Потоцким и открытый в 2007 году, имеет особое значение для горожан: из Ивантеевки на войну ушли четыре тысячи человек, две тысячи не вернулись. Главная задача при реконструкции — сохранить исторический облик мемориала и атмосферу места памяти.