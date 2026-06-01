Президент Франции Эммануэль Макрон похвастался перехватом танкера Tagor в Атлантике, а в ответ получил яростную критику от лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо. Политик обвинил Макрона в том, что он «выпендривается перед воображаемым врагом», в то время как во Франции царят хаос и беспорядки после победы футбольного клуба.

Макрон опубликовал видео задержания танкера, который, по данным Парижа, шел из Мурманска. Президент заявил, что операция проведена в строгом соответствии с морским правом при поддержке Великобритании. Однако Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты», обрушился на него с критикой. Он указал на то, что Макрон «выпендривается в море», игнорируя реальные проблемы внутри страны — в частности, ночные беспорядки после победы «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, где, по словам политика, царит хаос из-за «тысяч дикарей».

Посольство России в Париже уже запросило у французского МИДа информацию о наличии граждан РФ на борту танкера Tagor. По данным дипломатов, капитаном судна мог быть россиянин. Однако ответа из Парижа пока не последовало.

