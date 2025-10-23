Почему справка из стационара не испортит карьеру

Обращение к психиатру и пребывание в стационаре не ставят крест на карьере. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на РИАМО со ссылкой на психиатра Екатерину Кожадей.

Специалист отметила, что медицинские данные закрыты и могут быть запрошены только по решению суда или следственных органов. По словам Кожадей, сама справка из психиатрической больницы не является препятствием для работы. Ограничения накладываются только при серьезных заболеваниях, влияющих на трудоспособность, и зависят от конкретного диагноза и должности. Законодательство предусматривает программы реабилитации и трудоустройства для людей с психическими расстройствами.

Психиатр также упомянула явление «установочного поведения», когда пациенты имитируют болезнь для личной выгоды. Врачи могут выявлять такие случаи по специфическим признакам. Кожадей добавила, что самостоятельно лечь в психиатрическую больницу невозможно, что важно учитывать молодежи, воспринимающей это как «развлечение».

