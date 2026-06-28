Почему таблетка после укуса может стать фатальной: главврач о том, чего нельзя делать с клещом

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков выступил с экстренным предупреждением для жителей полуострова. В эфире телеканала « Крым 24 » специалист категорически не рекомендовал начинать самостоятельный прием антибиотиков после присасывания клеща.

Медик пояснил, что человеческий организм реагирует на возбудителя сугубо индивидуально, и неправильно подобранный препарат рискует лишь усугубить состояние.

Арсенал инфекций, которые способно переносить членистоногое, внушителен: от клещевого боррелиоза и вирусного энцефалита до крайне опасной крымской геморрагической лихорадки. Врач подчеркнул, что терапия таких заболеваний — исключительная прерогатива инфекциониста, ведущего пациента под постоянным контролем.

Алгоритм действий при укусе должен быть строгим. Извлеченного клеща необходимо отправить на лабораторное исследование в структуру Роспотребнадзора. Там специалисты установят, являлось ли насекомое носителем патогенов, и только опираясь на эти данные, клиницисты определят, требуется ли пострадавшему специфическое лечение.