Почему в храме требуют платок и длинную юбку: священник раскрыл историю церковного дресс-кода

Священник Даниил Омуралиев в беседе с MagadanMedia объяснил, откуда взялась традиция покрывать голову и носить длинную юбку в православных храмах. По его словам, обычай покрывать голову восходит к посланиям апостола Павла: в античном мире это был знак замужней женщины, а позже приобрел смысл благоговения и скромности перед святыней.

Сначала платок носили только замужние, но со временем правило распространилось и на незамужних девушек, хотя для девочек оно не является строгим предписанием. Длинные юбки, как отметил священник, стали церковной нормой потому, что столетие назад короткой женской одежды попросту не существовало, а церковь сохранила приверженность сдержанному стилю для участия в литургии. Сегодня во многих приходах забывшим о дресс-коде предлагают платки и юбки прямо на входе. Отец Даниил подчеркнул, что отсутствие привычных атрибутов внешности не должно мешать человеку зайти в храм и молиться, поскольку Бог смотрит на искренность и чистоту сердца, а не на длину юбки.