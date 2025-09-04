Почему в индийскую деревню в 4 утра приполз крокодил? История нападения, которое всколыхнуло все село

На фоне продолжительных муссонных дождей в штате Мадхья-Прадеш (Индия) произошел опасный инцидент с диким животным. Крупная самка крокодила, покинувшая переполненную водосточную канаву, вторглась на территорию одного из местных сел.

Как сообщает The Times of India, появление хищницы было зафиксировано ранним утром, около 4 часов. В результате ее нападения пострадали два местных жителя, которые впоследствии были госпитализированы в районную больницу с полученными травмами.

Несмотря на экстренный вызов, оперативность различных служб оказалась разной. Полиция прибыла достаточно быстро, однако представители лесного департамента явились лишь спустя пять часов. Прибывшие специалисты, что вызвало недоумение, не были оборудованы ни специальной клеткой, ни даже элементарными веревками для поимки опасной рептилии.

В ходе попытки задержания крокодил совершил бросок в сторону жилых построек, что и привело к нападению на людей. В конечном итоге животное было обездвижено и связано благодаря совместным усилиям сотрудников и смелых деревенских жителей. Хищницу вывезли и выпустили в близлежащее водохранилище.

