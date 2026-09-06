Почему в Китае и Японии поезда ездят бесшумно, а у нас слышен перестук: разбор технологии
Пассажиры поездов в Европе, Японии и Китае практически не слышат привычного стука колес. Секрет заключается в повсеместном использовании бесшовных рельсовых плетей, которые в железнодорожной среде называют «бархатным путем», сообщает Авто Mail.
Почему возникает стук и как работают бесшовные пути
На традиционных участках железных дорог рельсы укладываются отдельными отрезками с зазорами между ними. Эти промежутки необходимы, чтобы металл мог свободно расширяться в летнюю жару и сжиматься в зимние морозы без деформации полотна. При проезде колесной пары через такие стыки и возникает характерный перестук.
В Европе и Азии рельсы сваривают в единые непрерывные плети огромной длины. Это обеспечивает целый ряд преимуществ:
- Снижение шума: Колеса катятся по ровной поверхности, издавая лишь ровный негромкий гул.
- Плавность хода: Отсутствие стыковых зазоров уменьшает раскачивание вагонов.
- Комфорт: Поездка становится более комфортной для пассажиров и безопасной для состава.
История и современная модернизация в России
Опыты со сварными рельсами проводились еще в СССР, но тогда деревянные шпалы не могли эффективно гасить возникающие вибрации и колебания.
На современных российских магистралях ситуация меняется:
- Старые деревянные шпалы активно заменяются на железобетонные.
- Под рельсы укладываются специальное резиновое демпфирующее покрытие, которое гасит вибрации и компенсирует температурные расширения.
- Это увеличивает срок службы полотна и снижает уровень шума.
Однако из-за гигантских масштабов российской железнодорожной сети быстро заменить все старые участки невозможно. Классические стыковые пути на многих направлениях продолжат функционировать еще долгое время.