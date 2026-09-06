Почему в Китае и Японии поезда ездят бесшумно, а у нас слышен перестук: разбор технологии

Пассажиры поездов в Европе, Японии и Китае практически не слышат привычного стука колес. Секрет заключается в повсеместном использовании бесшовных рельсовых плетей, которые в железнодорожной среде называют «бархатным путем», сообщает Авто Mail.

Почему возникает стук и как работают бесшовные пути

На традиционных участках железных дорог рельсы укладываются отдельными отрезками с зазорами между ними. Эти промежутки необходимы, чтобы металл мог свободно расширяться в летнюю жару и сжиматься в зимние морозы без деформации полотна. При проезде колесной пары через такие стыки и возникает характерный перестук.

В Европе и Азии рельсы сваривают в единые непрерывные плети огромной длины. Это обеспечивает целый ряд преимуществ:

Снижение шума: Колеса катятся по ровной поверхности, издавая лишь ровный негромкий гул.

Плавность хода: Отсутствие стыковых зазоров уменьшает раскачивание вагонов.

Комфорт: Поездка становится более комфортной для пассажиров и безопасной для состава.

История и современная модернизация в России

Опыты со сварными рельсами проводились еще в СССР, но тогда деревянные шпалы не могли эффективно гасить возникающие вибрации и колебания.

На современных российских магистралях ситуация меняется:

Старые деревянные шпалы активно заменяются на железобетонные.

Под рельсы укладываются специальное резиновое демпфирующее покрытие, которое гасит вибрации и компенсирует температурные расширения.

Это увеличивает срок службы полотна и снижает уровень шума.

Однако из-за гигантских масштабов российской железнодорожной сети быстро заменить все старые участки невозможно. Классические стыковые пути на многих направлениях продолжат функционировать еще долгое время.