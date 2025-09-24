Почему в России не запретят цирки с животными? Ответ депутатов

Комитет Госдумы по экологии выступил с рекомендацией отклонить законопроект, направленный на полный запрет использования животных в цирках. Соответствующий проект заключения имеется в распоряжении РИА Новости .

Инициатива, внесенная фракцией «Новые люди» в феврале 2024 года, предполагала не только запрет, но и последующую передачу цирковых животных в реабилитационные центры или приюты для диких и экзотических видов. Однако, как отмечается в документе, действующее законодательство уже предусматривает детальную регламентацию такой деятельности, включая строгие требования к условиям содержания, гуманным методам дрессировки, ветеринарному сопровождению и обязательному лицензированию. Нарушители установленных норм несут как административную, так и уголовную ответственность.

По мнению комитета, более рациональным путем, нежели радикальный запрет, является усиление государственного контроля за исполнением существующих правил. Также депутаты выразили сомнения в жизнеспособности животных, долгое время содержавшихся в неволе, после выпуска в дикую природу. Отсутствуют и гарантии, что условия в приютах окажутся лучше цирковых.

Кроме того, реализация законопроекта может привести к исчезновению целых пластов циркового искусства — под ограничение подпадут не только номера с хищниками, но и выступления с участием лошадей, собак и даже голубей, используемых иллюзионистами.

Ранее сообщалось о том, что Тверской районный суд встал на защиту жирафа, выставленного на продажу.