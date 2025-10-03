Почему вы уже не пара: психолог назвала три признака конца отношений

Известный психолог Лалита Суглани поделилась профессиональным мнением о признаках, которые свидетельствуют о приближающемся завершении романтических отношений. В интервью изданию Metro она отметила , что конфликты и различия в характерах не всегда являются показателем скорого расставания.

Первым тревожным сигналом психолог назвала стойкое ощущение отчуждения, когда партнер перестает восприниматься как важная и приоритетная часть жизни.

Отсутствие общих целей, совместных планов на будущее и разделяемых ценностей представляет собой прямую угрозу для существования пары.

Критическим признаком, по мнению Сулгани, является безразличие к общению с любимым человеком.

Когда из отношений уходит радость, и партнеры не могут вспомнить момент, когда они по-настоящему наслаждались временем, проведенным вместе, это свидетельствует о глубоком кризисе, который может привести к окончательному разрыву.

