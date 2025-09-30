Жена придумала систему штрафов для мужа за беспорядок дома

Американка Джесс Райт нашла необычный способ мотивировать супруга активнее участвовать в домашних делах. Как пишет портал Unilad, она начала выставлять ему денежные счета за невыполненную работу по дому.

В системе штрафов предусмотрены различные тарифы. Мелкие проступки, такие как оставленная на столе грязная посуда, обходятся мужу в $5. Пропущенная стирка оценивается в $10-20, а за более серьезные нарушения предусмотрен штраф до $500. В результате ежемесячный счет, который получает супруг, варьируется от $30 до $60.

По словам женщины, ее муж сначала был ошеломлен таким подходом, однако со временем признал, что метод работает эффективно. Райт тратит полученные средства на личные нужды или откладывает в семейные сбережения.

