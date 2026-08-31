Почему женщины все чаще выбирают мужчин младше: психолог назвала пять преимуществ такого союза

Клинический психолог Ирина Грекова в беседе с РИАМО рассказала, что союзы, в которых женщина старше мужчины, становятся все более привычными. По ее словам, такая разница в возрасте способна давать определенные преимущества.

Психолог пояснила: более молодой партнер часто не имеет репродуктивных проблем, детей от прошлых отношений и предыдущих браков, поэтому может с готовностью вступать в новый союз. Среди плюсов Грекова также назвала темперамент, современные интересы, легкость на подъем и совпадение физиологических потребностей.

Она отметила, что современные женщины все реже опираются на традиционные представления о семейной роли и чаще ищут партнера, который спокойно относится к их самостоятельности и достижениям. Психолог считает, что не нужно ориентироваться на мнение окружающих: за последние десятилетия общество стало значительно спокойнее воспринимать союзы, в которых женщина старше мужчины на 5–10 лет.