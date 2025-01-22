Почетному гражданину Подмосковья Марине Машковой исполнилось 69 лет

Почетному гражданину Московской области, педагогу Марине Машковой 22 января исполнилось 69 лет. На протяжении 29 лет она руководит Физтех-лицеем имени П. Л. Капицы.

Марина Геннадьевна родилась в поселке Некрасовский под Дмитровом. Обучилась по специальности «Русский язык и литература» в Московском государственном пединституте им. В. И. Ленина, затем — в аспирантуре РГГУ.

В 1977 году начала работать учителем в школе в Долгопрудном. В 1992 году стала руководителем школы №11 «Физтех» в том же городе. Под ее руководством было создано образовательное учреждение с уникальной средой, где каждый учащийся мог применить свои таланты и реализовать потенциал. Эти образовательные технологии стали основой экосистемы Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

Благодаря руководству Машковой лицей стал одним из ведущих образовательных учреждений Подмосковья, лидером областного рейтинга, а также одной из лучших школ страны. Сейчас в лицее учатся свыше 600 одаренных детей из 47 субъектов РФ.