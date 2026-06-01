Почти 500 тыс. детей прошли лечение в Детском центре им. Л. М. Рошаля

С момента открытия в 2024 году Детский научно‐клинический центр им. Л. М. Рошаля оказал медицинскую помощь почти 500 тыс. юных пациентов. Среди них — не только жители Подмосковья, но и дети из других регионов России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Центр стал ключевым звеном в системе детского здравоохранения Подмосковья и выполняет роль координатора для всех профильных учреждений региона. Здесь собрались ведущие специалисты страны — признанные эксперты в педиатрии, детской хирургии, реабилитации и диагностике.

На сегодняшний день в Центре функционируют 36 отделений, охватывающих 28 медицинских профилей. В их числе: урология, хирургия, травматология, кардиология, эндокринология, инфекционные заболевания, неврология и другие направления.

Достижения Центра впечатляют: за сравнительно короткий срок специалисты провели почти 34,5 тыс. операций. Многие из них относятся к категории высокотехнологичной медицинской помощи — это сложные вмешательства, требующие особого оборудования и высочайшей квалификации врачей.

