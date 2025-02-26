Почетный гражданин Московской области Александр Леонов отмечает день рождения

Александр Георгиевич родился в 1952 году в Моршанске под Тамбовом. В 1975-м окончил Московский авиационный институт по специальности «летательные аппараты» и устроился инженером-конструктором в Центральное конструкторское бюро машиностроения в Реутове, где впоследствии прошел путь до гендиректора и генерального конструктора.

Леонов — доктор технических наук, действительный член РАРАН, действительный член Академии военных наук. Имеет 70 научных трудов — автор и соавтор более 30 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ.

За особые трудовые заслуги перед государством и народом в 2019 году был удостоен звания Героя Труда Российской Федерации. В составе творческого коллектива за работы по созданию, отработке и практическому использованию специальной системы — звания лауреата премии Правительства РФ области науки |и техники за 2002 год. В 2003 году был удостоен звания «Заслуженный машиностроитель РФ». Награжден медалями. Постановлением губернатора Московской области от 19 сентября 2022 года получил звание «Почетный гражданин Московской области».