Почетный гражданин Московской области Борис Каторгин отмечает день рождения

Выдающийся ученый, первый исследователь сверхзвуковых непрерывных лазеров и их энергетических характеристик, почетный гражданин Подмосковья Борис Каторгин 13 октября отмечает свой день рождения.

Борис Каторгин родился 13 октября 1934 года в Солнечногорске Московской области. Окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана по специальности «Локомотивостроение» в 1958 году.

Каторгин — профессор, доктор технических наук, академик Российской академии наук. Он автор более 320 научных трудов и 160 изобретений, разработчик и создатель первых в мире ракетных двигателей, работающих на порошкообразном гибриде бериллия с перекисью водорода и на порошкообразном алюминии с морской водой.

Каторгин свыше 50 лет проработал в Подмосковье. Трудовую деятельность начал инженером-механиком завода № 456 в Химках в 1958 году. С 1959 года по 1965 год был инженером-конструктором завода № 456. В 1965–1986 годах — ведущим конструктором, затем — ведущим конструктором — заместителем начальника отдела Конструкторского бюро энергетического машиностроения.

В 1986–1991 годах Каторгин был заместителем главного конструктора по научной работе научно-производственного объединения «Энергомаш». С 1991 года по 1992 год — генеральным директором и главным конструктором научно-производственного объединения «Энергомаш имени академика В. П. Глушко».

С 1992 года по 2008 год Каторгин занимал пост гендиректора и генерального конструктора ОАО «Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В. П. Глушко». С 2009 года по настоящее время — руководитель научно-образовательного центра «Энергофизические системы» Московского авиационного института.

В 1989–1991 годах он был депутатом 1-го съезда народных депутатов. Награжден орденом «Знак Почета», орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, многочисленными ведомственными медалями. Лауреат Государственной премии РФ и трех премий правительства страны в области науки и техники. Заслуженный деятель науки России.

Каторгин — почетный гражданин города Химки. Постановлением губернатора Московской области от 30 сентября 2004 года получил почетное звание «Почетный гражданин Московской области».