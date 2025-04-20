Почетный гражданин Московской области Вячеслав Фетисов отмечает день рождения

Почетный гражданин Московской области Вячеслав Фетисов 20 апреля отмечает день рождения. Это выдающийся советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион СССР, чемпион ЮНЕСКО по спорту, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры РФ, общественный и государственный деятель, член Совета Федерации Федерального собрания РФ в 2008-2016 годах, депутат Госдумы VII созыва, первый зампред Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Фетисов родился 20 апреля 1958 года в Москве.В.А. В 1983 году окончил Военный институт физической культуры по специальности «Командная, физическая культура и спорт». Трудовую деятельность начал в хоккейном клубе ЦСКА в 1976 году. С 1976 по 1989 год — член сборной команды СССР по хоккею. С 1989 по 2002 год — игрок, позже — тренер хоккейных клубов НХЛ в США. В 2002 году — главный тренер сборной команды России по хоккею. С 2002 по 2004 год — председатель Госкомитета РФ по физической культуре и спорту. С 2004 по 2008 год — руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту. С 2008 года по настоящее время — член Совета Федерации, затем — депутат Госдумы VII созыва.

Введен в Зал славы профессионального хоккея и Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой. Награжден олимпийским орденом Международного олимпийского комитета, орденом Ленина, орденом Трудового Красного знамени, двумя орденами «Знак Почета», орденом Почета, орденом Дружбы, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV-й, III-й и II-й степеней.

Постановлением губернатора Подмосковья от 18.02.2021 №49-ПГ ему было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».