Почетный гражданин Подмосковья Адиль Касумов отмечает день рождения

Касумов родился 26 мая 1937 года в Кировобаде Азербайджанской ССР. В 1960 году окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана по специальности «инженер-механик». Трудовую деятельность начал инженером-технологом Мытищинского экспериментального автомеханического завода треста «Мособлстройтранс» Главмособлстроя в 1960 году. Прошел путь от рядового инженера до начальника крупнейшего строительного комплекса Подмосковья.

Касумов одним из первых применил метод комплектно-блочного строительства инженерных сооружений и организовал производство более 600 мобильных зданий по современным зарубежным технологиям. Он всего за три месяца построил современную котельную для базы Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Подмосковья.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, орденом Дружбы народов, медалями, высшими наградами Московской области. Дважды лауреат премии совета министров СССР. Заслуженный строитель РСФСР. Постановлением губернатора Подмосковья от 24 мая 2007 года № 86-ПГ Касумову было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».