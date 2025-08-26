Ректор МГИМО, выдающийся специалист в сфере международных отношений, внешней политики, азиатских исследований и современной истории Кореи, дипломат, общественный деятель, почетный гражданин Подмосковья Анатолий Торкунов отмечает день рождения. Сегодня ему исполнилось 75 лет.

Торкунов также является членом президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, председателем Общественной палаты Подмосковья, сопредседателем Координационного совета российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог», членом коллегии МИД России.

Торкунов родился 26 августа 1950 года в Москве. Окончил МГИМО в 1972 году. Изучал корейский и английский языки. В 1971–1972 годах находился на дипломатической службе в Пхеньяне.

В 1974 году Торкунов был назначен помощником ректора МГИМО. В 1977 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. В 1977–1983 годах занимал должности старшего преподавателя, доцента кафедры истории и культуры стран Азии и Африки, декана по работе с иностранными учащимися, проректора по международным связям.

В 1983–1986 годах Торкунов находился на дипломатической службе в Вашингтоне. В 1986-м был избран деканом факультета международных отношений, в 1989-м назначен первым проректором МГИМО. В 1992 году был избран ректором МГИМО.

В 1995-м Торкунову присвоена степень доктора политических наук. В мае 2008-го был избран академиком Российской академии наук.

С 2017 года Торкунов возглавляет Общественную палату Подмосковья. Он отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, французским орденом Почетного легиона, орденом Республики Корея «За дипломатические заслуги».

Торкунов — почетный гражданин Сеула, заслуженный работник дипломатической службы РФ. Постановлением губернатора Подмосковья от 30 сентября 2020 года ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».