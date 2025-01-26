Почетный гражданин Подмосковья Борис Обносов отмечает день рождения

Известный ученый, Почетный гражданин Московской области Борис Обносов отмечает день рождения 26 января. Он известен как организатор создания и производства авиационных управляемых средств поражения всех классов и назначений для Военно-воздушных сил и морского подводного оружия для Военно-морского флота страны.

Борис Обносов родился 26 января 1953 года в Москве. В 1976 году окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе по специальности «летательные аппараты», в 1983 году — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика».

Более 16 лет проработал в Подмосковье на государственном предприятии оборонного значения в Королеве. Прошел путь от инженера кафедры Московского авиационного института до гендиректора ведущей корпорации ОПК России. Благодаря деятельности Обносова была создана Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Обносов — действительный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского и Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, профессор. Автор более 100 научных трудов и патентов, член научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ, глава Совета директоров организаций ОПК Подмосковья, зампред областного союза промышленников и предпринимателей.

Кроме того, является обладателем звания Героя РФ, ордена Дружбы, ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, ведомственных наград и наград Подмосковья. Постановлением губернатора Подмосковья от 29 августа 2019 года получил звание Почетного гражданина Московской области.