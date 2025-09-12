Почетный гражданин Подмосковья Ирина Роднина отмечает день рождения

Ирина Константиновна родилась 12 сентября 1949 года в Москве. Окончила Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры в 1974 году. Трудовую деятельность начала в ЦСКА в 1965 году.

С 1965 по 1981 годы – член сборной команды СССР. С 1981 по 1987 годы – тренер сборной команды СССР. С 1987 по 1990 годы – преподаватель Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры. С 1990 по 2002 годы – тренер в Лейк Эрроухед (США). С 2005 по 2007 годы – член Общественной палаты РФ. С 2008 года по настоящее время – депутат Госдумы Федерального Собрания РФ.

С 2016 года возглавляет Региональную общественную организацию «Федерация фигурного катания на коньках Московской области». За время работы Ирины Константиновны увеличилось представительство спортсменов Московской области в сборной России и было заслужено право представлять Россию на Чемпионате мира среди юниоров 2019 года. Команда Московской области заняла третье место на спартакиаде учащихся России. В 2019 году сборная команда Московской области выиграла зональные первенства России среди юношей и девушек младшего и старшего возраста.

Роднина награждена орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Заслуженный мастер спорта СССР. Постановлением губернатора Московской области от 2 октября 2019 года ей было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».