Почетный гражданин Подмосковья Ирина Роднина отмечает день рождения
Почетный гражданин Подмосковья, выдающаяся советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина 12 сентября отмечает день рождения.
Ирина Константиновна родилась 12 сентября 1949 года в Москве. Окончила Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры в 1974 году. Трудовую деятельность начала в ЦСКА в 1965 году.
С 1965 по 1981 годы – член сборной команды СССР. С 1981 по 1987 годы – тренер сборной команды СССР. С 1987 по 1990 годы – преподаватель Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры. С 1990 по 2002 годы – тренер в Лейк Эрроухед (США). С 2005 по 2007 годы – член Общественной палаты РФ. С 2008 года по настоящее время – депутат Госдумы Федерального Собрания РФ.
С 2016 года возглавляет Региональную общественную организацию «Федерация фигурного катания на коньках Московской области». За время работы Ирины Константиновны увеличилось представительство спортсменов Московской области в сборной России и было заслужено право представлять Россию на Чемпионате мира среди юниоров 2019 года. Команда Московской области заняла третье место на спартакиаде учащихся России. В 2019 году сборная команда Московской области выиграла зональные первенства России среди юношей и девушек младшего и старшего возраста.
Роднина награждена орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Заслуженный мастер спорта СССР. Постановлением губернатора Московской области от 2 октября 2019 года ей было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».