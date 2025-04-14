Почетный гражданин Подмосковья Юрий Оганесян отмечает день рождения

Юрий Цолакович родился 14 апреля 1933 года в Ростове-на-Дону. Окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Проектирование и эксплуатация физических приборов и установок». Прошел путь от старшего лаборанта до директора Лаборатории ядерных реакций. Более 65 лет работает в Подмосковье в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.

Оганесян — доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой ядерной физики университета «Дубна», академик РАН, председатель научного совета «Релятивистская ядерная физика и физика тяжелых ионов». В его честь был назван 118-й химический элемент таблицы Д. И. Менделеева — оганесон.

Автор более 450 научных работ, трех монографий и более 10 обзоров. Соавтор открытия тяжелых элементов таблицы Менделеева: 104-го элемента «Резерфордий», 105-го элемента «Дубний», 106-го элемента «Сиборгий», 107-го элемента «Борий».

В 2015 году Международные союзы чистой и прикладной химии и физики (IUPAC, IUPAP) признали приоритет возглавляемой Оганесяном научной коллаборации в открытии элементов: «Флеровий» (114), «Московий» (115), «Ливерморий» (116) и «Теннессин» (117).

Оганесян награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», орденом Дружбы народов, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней, орденом «Почета», иностранными наградами и знаками отличия. Лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации. Первый лауреат Международной премии ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Постановлением губернатора Подмосковья от 11 ноября 2021 года получил почетное звание «Почетный гражданин Московской области».