Почетный гражданин Подмосковья Юрий Райхман отмечает день рождения

Почетный гражданин Подмосковья, известный хирург и эндоскопист Юрий Райхман 10 мая отмечает день рождения. Специалист работает в системе здравоохранения региона в Воскресенской районной больнице «2 более 38 лет.

Юрий Наумович родился 10 мая 1956 года в Воскресенске. В 1983 году окончил мединститут по специальности «Лечебное дело». После окончания работал хирургом в хирургическом отделении 2-й городской больницы Воскресенска.

В 1993–1994 годах находился в заграничной командировке в Западной группе войск, работал в военном госпитале в должности эндоскописта. В 1995 году ему присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Хирургия».

Прошел ступени от врача-интерна до главного врача Воскресенской районной больницы №2. Под его руководством в учреждении были освоены и внедрены эндохирургические операции, организована круглосуточная эндоскопическая помощь.

В 2019 году благодаря оперативности развертывания и перепрофилирования отделений, больница №2 принимала пациентов с новой коронавирусной инфекцией со всей территории области, что позволило снять напряженность в госпитализации данных пациентов с других территорий и дало время другим больницам области провести перепрофилирование и подготовку к приему данных пациентов.

Райхман является членом Московского областного общества хирургов, ассоциации эндоскопических хирургов России. Его статьи неоднократно печатались в журнале «Эндоскопическая хирургия». Он выступал с докладами на Всероссийском съезде эндоскопических хирургов. Был награжден орденом Пирогова, знаками отличия Московской области. Является Заслуженным врачом РФ, Почетным гражданином Воскресенского района с 2016 года. Постановлением губернатора Подмосковья от 30 сентября 2021 года получил звание «Почетный гражданин Московской области».