Почетный гражданин Подмосковья Юрий Семенов отмечает день рождения

Почетный гражданин Московской области Юрий Семенов 20 апреля отмечает день рождения. Он известен как ведущий разработчик и создатель пилотируемых кораблей «Союз», космических пилотируемых комплексов «Салют»-«Союз»-«Прогресс», многоразовой космической системы «Энергия-Буран», многомодульного научно-исследовательского комплекса «Мир», ракетно-космического комплекса «Морской старт» и других проектов.

Юрий Павлович родился 20 апреля 1935 года в городе Торопец Калининской (Тверской) области. В 1958 году окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «механика».

Трудовую деятельность начал инженером в конструкторском бюро М. К. Янгеля в Днепропетровске. Занимал должности ведущего конструктора Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения в Калининграде Московской области, генерального конструктора научно-производственного объединения «Энергия» Министерства общего мащиностроения СССР, гендиректора и генерального конструктора НПО «Энергия» Государственного комитета РФ по оборонным отраслям промышленности, президента и руководителя головного конструкторского бюро ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева» Федерального космического агентства.

Юрий Семенов — профессор, доктор технических наук, автор более 200 научных трудов и изобретений. Академик РАН и Международной академии астронавтики, Герой социалистического труда. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, медалями. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии РФ. Заслуженный деятель науки РФ, почетный гражданин Королева. Постановлением губернатора Подмосковья ему было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».