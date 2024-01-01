Почетный гражданин Подмосковья Леонид Ковалевский отмечает день рождения

Ковалевский родился 1 января 1951 года в селе Ошитки Киево-Святошинского района Киевской области. Трудовую деятельность начал авиамехаником Авиационно-технической базы Бориспольского объединенного авиаотряда Украинского управления Гражданской авиации.

В 1971 году по направлению как молодой специалист прибыл в Домодедовский объединенный авиаотряд. Работать в аэропорту начал в должности авиатехника по обслуживанию самолетов. С 1973 по 1977 годы был замсекретаря, затем секретарем комитета ВЛКСМ Домодедовского объединенного авиаотряда. С 1977 по 1980 годы занимал должности второго, а затем и первого секретаря Домодедовского городского комитета ВЛКСМ. С 1980 по 1986 годы был секретарем исполнительного комитета Домодедовского городского Совета депутатов трудящихся. В дальнейшем занял пост зампреда исполкома Домодедовского городского Совета депутатов трудящихся.

В декабре 1991 года был назначен главой администрации Домодедовского района. Возглавлял Домодедовский городской округ с марта 1989 по февраль 2017 года. После избрания депутатом городского Совета с 2017 года по настоящее время Ковалевский является председателем Совета депутатов городского округа.

В течение многих лет являлся сопредседателем Ассоциации глав городов и районов Подмосковья, членом Высшего Совета при Губернаторе Подмосковья, Вице-президентом Ассоциации малых и средних городов России.

Является лауреатом Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами» и конкурса «Лучший муниципальный служащий России». Был награжден орденом Почета, медалями, наградами Подмосковья и РПЦ. В 2017 году постановлением Губернатора Подмосковья ему присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».